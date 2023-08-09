Новосибирск, 9 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Авиарейс из Новосибирска в Санкт-Петербург пришлось задержать на два часа из-за нервного пассажира, требовавшего остановить взлёт самолёта.

Кадр из видео

На выложенных в соцсетях кадрах с борта воздушного судна слышно, как мужчина требует остановить взлёт.

«Останавливай взлёт, я не лечу! Быстро делай остановку!» — кричал нервный пассажир. Мужчине показалось, что его преследовали неизвестные лица.

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Позднее в местных СМИ появилась информация о том, что мужчину сняли с рейса и забрали в медучреждение с подозрением на психическое заболевание.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля вылет рейса Екатеринбург — Москва задержали из-за дебоша, устроенного бойцом смешанного стиля и боксёром Александр Емельяненко в аэропорту «Кольцово». Пьяный 41-летний спортсмен вёл себя неадекватно и угрожал охраннику аэропорта, сделавшему ему замечание.

В феврале начальник главка МВД на транспорте Олег Калинкин рассказал, что в России к уголовной ответственности за дебош в аэропортах и самолётах в 2022 году привлекли порядка 50 человек. Ещё 1801 человека привлекли к административной ответственности.