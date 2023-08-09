Казань, 9 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Ильназ Галявиев, приговорённый к пожизненному наказанию за стрельбу и массовое убийство в школе в Казани, будет отбывать наказание в исправительной колонии №6 в Соль-Илецке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Егор Алеев/ТАСС Ильназ Галявиев

Учреждение особого режима Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находится в Оренбургской области и более известно как «Чёрный дельфин».

«В «Чёрном дельфине» в Оренбургской области», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель надзорного ведомства.

Колонию особого режима «Чёрный дельфин» называют самой страшной тюрьмой России.

В настоящее время Галявиев находится в одном из учреждений на территории Татарстана. Когда его этапируют в колонию, пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2021 года Галявиев пришёл в гимназию № 175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством и открыл стрельбу. Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Его обвинили в убийстве девяти человек, семеро из которых ― несовершеннолетние. Здоровью ещё 139 человек злоумышленник причинил тяжкий вред.

Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

В ходе прений в Верховном суде Татарстана обвиняемый попросил прощения у потерпевших. Прокурор Татарстана предложил суду назначить фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а потом — в исправительной колонии особого режима.

13 апреля Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным по пяти статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и приговорил его к пожизненному заключению.

Адвокат Галявиева 2 мая подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении, попросив направить дело на новое рассмотрение.

7 августа стороне защиты Галявиева не удалось оспорить ранее вынесенный судом приговор о пожизненном заключении. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Татарстана.