Мелитополь, 9 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Подразделения радиоэлектронной борьбы российской армии выявили и посадили дрон украинских войск, производивший разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения в городе Васильевке в Запорожской области. Об этом 9 августа сообщил командир подразделения РЭБ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как рассказал в беседе с РИА Новости военный, украинский беспилотник удалось найти и перехватить путём подавления каналов управления аппаратом.

«Средствами радиоэлектронной разведки в небе над городом Васильевкой был обнаружен и посажен разведывательный БПЛА противника. БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения», — уточнил командир подразделения.

Он отметил, что после посадки беспилотника к нему вышла группа военных, обнаружившая аппарат. Поиск дрона осложнялся тем, что украинские войска также наблюдали за местом его падения и могли ударить по российским военным.

Командир подразделения добавил, что существует возможность, что таким образом украинские военные вели подготовку к ударам по объектам жизнеобеспечения города.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили в небе над столицей два беспилотника. Он уточнил, что один дрон уничтожили в районе Домодедова, а второй — в районе Минского шоссе.

Позднее в Минобороны рассказали, что попытку Киева осуществить теракт с помощью беспилотников в Московской области пресекли российские военные. По информации ведомства, в результате попытки атаки никто не пострадал и нет разрушений.