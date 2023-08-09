Москва, 9 августа, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Водителям электросамокатов может грозить и уголовная ответственность в случае ДТП. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 августа заявил Владимир Гарнин, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Гарнин и партнёры».

Известия/Дмитрий Коротаев

Даже если электросамокат, двигавшийся по проезжей части, сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, это не избавляет водителя этого транспортного средства от ответственности, в том числе уголовной, если ДТП со смертельным исходом, уточнил специалист.

Гарнин рассказал, что в российские правила дорожного движения уже внесены изменения, которые регламентируют ответственность водителей электросамокатов, электроскейтбордов, сигвеев, моноколёс и иных аналогичных транспортных средств. Иными словам, электросамокатчик является участником дорожного движения, отличающимся от пешеходов.

Таким образом, как полагает юрист, в случае с наездом на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, маловероятен сценарий обоюдной виновности. В лучшем случае электросамокатчик может надеяться на то, что манкирование правилами дорожного движения со стороны пешехода будет учтено как смягчающее обстоятельство.

«И того, кто управлял электросамокатом, закон будет рассматривать именно как водителя, а не пешехода на СИМе, — подчеркнул Гарнин. — Не имеет большого значения, переходил ли пешеход дорогу в неположенном месте. Если пешеход переходит дорогу вне зоны пешеходного перехода, то прежде всего стоит вопрос о соблюдении водителем правил дорожного движения. ПДД гласят, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, которая обеспечивает безопасность движения. Внимание должно быть сконцентрировано на проезжей части и происходящем близ неё».

И если он не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, то в этой ситуации он будет виноват.

«Если я вижу, что пешеход идёт и нарушает правила дорожного движения, то это не значит, что его можно сбивать», — подчеркнул юрист.

Адвокат подчеркнул, что если электросамокатчик выехал на проезжую часть, то он должен соблюдать все правила дорожного движения, которые распространяются на автомобили. Фактически он выступает как водитель транспортного средства. А значит, и спрашивать с него будут как с водителя транспортного средства.

«Они даже попали в административный кодекс — их уже могут наказывать за нарушение правил дорожного движения», — сказал Гарнин.

Однако что грозит электросамокатчику, который сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте? По словам адвоката, многое будет зависеть от выводов следствия. Будет проводиться целый ряд экспертиз: обладал или не обладал водитель технической возможностью избежать наезда на пешехода, плюс экспертиза состояния, причины смерти.

«Если ДТП было со смертельным исходом, то там до пяти лет лишения свободы. Штрафом не отделается. Либо условно, либо примирение сторон», — сказал юрист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 июля в Москве произошло резонансное ДТП на Нижней Красносельской улице. 32-летняя Ксения Старченко скончалась после наезда курьера на электросамокате. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, так как очень спешила домой. Водитель самоката скрылся с места аварии. Позднее курьера, который сбил её, задержали и заключили под стражу.

По последним данным, в России за I полугодие 2023 года зарегистрировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В авариях с участием СИМ пострадали 1082 человека, включая 432 детей. Больше всего таких аварий произошло в Москве и Санкт-Петербурге.

Некоторые эксперты полагают, что в настоящее время частные самокаты находятся в «серой зоне», идентифицировать их невозможно, равно как и призвать их владельцев к ответу. Решать эту проблему предлагают, сделав ГОСТ на электрические СИМ не добровольным, как сейчас, а обязательным.