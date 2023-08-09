Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. При взрыве на территории на оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали люди. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По данным канала, травмы получили шесть человек.

По предварительным данным, взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа.

Предварительно, по зданию ударил беспилотник. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода.