«112»: шесть человек пострадали при взрыве в Сергиевом Посаде
«112»: шесть человек пострадали при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. При взрыве на территории на оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали люди. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал «112».
Кадр из видео
По данным канала, травмы получили шесть человек.
По предварительным данным, взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа.
Предварительно, по зданию ударил беспилотник. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода.