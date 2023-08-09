Донецк, 9 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. При обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск получил ранение один мирный житель. Об этом 9 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В результате обстрела Киевского района (Донецка. — Прим. ред.) по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в течение часа ВСУ семь раз обстреляли Донецк. За это время по городу выпустили 26 снарядов натовского калибра 155 мм.

До этого в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные за сутки 98 раз обстреляли территорию республики, выпустив по ней 362 единицы различных боеприпасов. Под обстрел боевиков попали Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск. В результате этого ранения получили 11 мирных жителей, включая одного ребёнка.