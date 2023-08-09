Тбилиси, 9 августа, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Грузии число погибших в результате схода оползня в высокогорном крае Рача увеличилось до 20 человек, сообщил 9 августа спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Пропавшими считаются 33 человека, из которых, по обновленным сегодня утром данным, найдены тела 20 человек», — сказал Папуашвили на брифинге.

В МВД Грузии подтвердили, что спасатели обнаружили ещё одно тело в месте схода оползня на горном курорте Шови.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 августа в селе Шови в грузинском регионе Рача рядом с гостиницей «Сансет Шови» сошёл оползень. Более 5 млн куб. м твердых пород сошло из-за оползня в высокогорном грузинском крае Рача.

Среди погибших в результате схода оползня в Грузии нашли тело гражданки России Ксении Тричевой.

В МВД 6 августа сообщили, что в рамках спасательной операции в безопасное место эвакуировали более 200 человек. К работе привлекли сотрудников пожарно-спасательных служб, правоохранителей, военнослужащих, кинологов, спецтехнику и пограничную авиацию.