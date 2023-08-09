Екатеринбург, 9 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Девочку, найденную около торгового центра «Академический» в Екатеринбурге, передали родителям. Об этом 9 августа рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

«Ребёнок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения. В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида», — процитировало слова представителя пресс-службы Ura.ru.

Уточняется, что полиция установила, что в отношении девочки не совершали никаких противоправных действий, её родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Местные жители 8 августа нашли у екатеринбургского ТЦ «Академический» маленькую девочку, которая потеряла родителей. После этого сотрудники полиции начали их поиски.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Амурской области пропал подросток. В его поисках принимают участие 55 человек, включая сотрудников полиции, военных и кинолога.

До этого в городе Первоуральске в Свердловской области пропала 43-летняя женщина вместе со своей пятилетней дочерью. Позднее их нашли в Дегтярске Ревдинского округа. Как указали в полиции, женщина отказалась ехать со своим супругом и захотела остаться со своим новым знакомым.