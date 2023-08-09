Мытищи, Московская область, 9 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Московской области горит здание полиции. Об этом 9 августа сообщал Telegram-канал «112».

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«Здание 1-го отдела полиции загорелось на улице Абрамова в Мытищах», ― уточнил канал.

На место ЧП уже прибыли спасатели. Они пытаются справиться с возгоранием.

Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в мае пожар произошёл в здании ГИБДД в Рязанской области. Огонь вспыхнул в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, расположенном на улице Ленина, в городе Скопине около трёх часов. По предварительным данным, это был поджог. Возгорание оперативно потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В подмосковном городе Видное местный житель попытался поджечь здание ФСБ. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания службы безопасности на улице Школьной. Бутылка разбилась, однако пожар не начался. Поджигателя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за уничтожение чужого имущества.