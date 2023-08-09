В Мытищах загорелось здание отдела полиции
В здании отдела полиции в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар
Мытищи, Московская область, 9 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Московской области горит здание полиции. Об этом 9 августа сообщал Telegram-канал «112».
«Здание 1-го отдела полиции загорелось на улице Абрамова в Мытищах», ― уточнил канал.
На место ЧП уже прибыли спасатели. Они пытаются справиться с возгоранием.
Других подробностей пока не сообщается.
Как сообщало ИА Регнум, в мае пожар произошёл в здании ГИБДД в Рязанской области. Огонь вспыхнул в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, расположенном на улице Ленина, в городе Скопине около трёх часов. По предварительным данным, это был поджог. Возгорание оперативно потушили. В результате пожара никто не пострадал.
В подмосковном городе Видное местный житель попытался поджечь здание ФСБ. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания службы безопасности на улице Школьной. Бутылка разбилась, однако пожар не начался. Поджигателя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за уничтожение чужого имущества.