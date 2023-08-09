Москва, 9 августа, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму поправки к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Они меняют характер информирования ООН и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в России.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Поправки отменяют необходимость уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России ЧП или военного положения.

Если, по действующим законам, в случае введения в России военного положения президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и СЕ об отступлении российскими властями от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан, то теперь генсека СЕ уведомлять не будут. Информировать российское руководство будет только генсека ООН.

По действующему законодательству, в случае введения в России чрезвычайного положения МИД также обязан информировать генсеков ООН и СЕ. В случае прекращения действия режимов чрезвычайного и военного положения в России эта информация также доводится до сведения генсеков ООН и СЕ — по действующим нормам.

Из закона «О чрезвычайном положении» поправки исключают норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД России, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Путин своим указом приостановил действие ряда положений налоговых договоров с недружественными странами, в том числе США и странами ЕС. Решение принято в связи с тем, что ряд государств проводит недружественную по отношению к России политику.

В конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается ехать на запланированную на сентябрь Генассамблею ООН. По словам Пескова, пока таких планов у главы государства нет.