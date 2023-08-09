Москва, 9 августа, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Заявления стран Запада о предоставлении гарантий безопасности для Украины являются пустыми отговорками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Гарантии безопасности предполагают слова «гарантии» и «безопасность» и в совокупности тоже предполагают ряд определенных характеристик, а здесь их нет», — отметила дипломат.

По её словам, это пустые, абсолютно ничем не подкрепленные отговорки, которых становится всё больше.

Кроме того, официальный представитель российского МИД обратила внимание на заявление представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано о том, что ЕС не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку не является военной организацией. Как указала Захарова, ЕС не в состоянии что-либо гарантировать даже внутри самого объединения. Евросоюз сам стал вассалом одной метрополии, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Евросоюз в целом как объединение не имеет полномочий предоставлять Украине гарантии безопасности, но Киев может получить их от стран ЕС по отдельности. При этом он напомнил, что Евросоюз оказывает Украине поддержку по разным направлениям, включая поставки вооружения и предоставление финансовой помощи.

12 июля председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он также призвал государства ЕС и НАТО работать вместе для поддержки Украины. Также на саммите НАТО страны «Большой семёрки» согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Оно касалось поставок военной техники.

В Белом доме 4 августа подтвердили, что США начали переговоры с Украиной по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

После этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик не исключил возможности того, что США при необходимости оставят Украину, как это ранее произошло с Афганистаном.