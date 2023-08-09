Симферополь, 9 августа, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту 9 августа временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру «Крымский мост: оперативная информация».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом причины приостановки движения не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, движение на Крымском мосту с начала августа перекрывали уже несколько раз ― 2, 4 и 5 августа.

В ночь на 4 августа Вооружённые силы России пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Республики Крым.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве ночью 5 августа в районе Крымского моста, рядом с населённым пунктом Яковенково. Общественник написал, что после взрывов начался пожар. При этом советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста.

Той же ночью около полуночи Крымский мост временно перекрыли. На восстановление движения ушло почти три часа.