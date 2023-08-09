Екатеринбург, 9 августа, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный мужчина на самокате обстрелял автомобиль, сообщил E1.ru

Виталий Белоусов/РИА Новости

Инцидент произошел 8 августа на Московской улице. Женщина записывалась на прием в администрацию Верх-Исетского района и приехала туда на машине. Оставив автомобиль на парковке, она зашла внутрь. В этом момент, судя по записям камер видеонаблюдения, на парковку приехал мужчина на самокате и открыл стрельбу.

Женщина считает, что это было покушение. По её словам, за этим может стоять бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Незадолго до этого инцидента суд обязал его вернуть долг.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту.

Как сообщало ИА Регнум, в Магнитогорске неизвестный расстрелял автомобиль с двумя девушками. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Советской Армии и Галлиулина в марте 2022 года. Автомобиль остановился впереди внедорожника. Оттуда раздались оскорбления и затем выстрел. В результате инцидента никто не пострадал.