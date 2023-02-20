Вашингтон, 9 августа, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки растёт число граждан, которые выступают за прекращение финансовой помощи Украине. об этом заявила независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

РИА Новости

При этом политик подчеркнула, что такие настроение усиливаются как среди рядовых американцев, так и среди сенаторов.

«Я убеждена, что поддержка прекращения этого финансирования на самом деле растёт, я бы даже сказала, что так считает подавляющее большинство американцев», ― сказала в беседе с РИА Новости Сэйр.

Так, за внесённый на рассмотрение законопроект о том, что США должны прекратить финансирование Украины, проголосовали 89 человек в палате представителей из 435 членов. Это менее 25%. Однако по сравнению с годом назад этот показатель значительно вырос. Тогда против оказания помощи Киеву выступали два-три законодателя.

Кандидат также уверена, что мира на Украине не будет, пока США и Великобритания не откажутся от цели уничтожения России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Вашингтоне прошла массовая акция против оказания военной помощи Украине. Сотни человек собрались ещё до начала марша у мемориала Линкольна. Участники протеста обвинили администрацию действующего президента США Джо Байдена в коррумпированности и призвали прекратить способствовать гибели людей.

Бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала, что работала на Джо Байдена, но не ожидала, что отношения с Россией с его приходом к власти станут такими конфликтными. По её словам, ни Россия, ни Китай не являются врагами. Она считает, что враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена, и это нужно остановить.

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в августе заявил, что финансовая поддержка Украины и отправка вооружения от властей США значительно сократились. Также, по его словам, резко стало меньше американцев, которые принимают украинскую сторону в конфликте.

Так, согласно данным опроса CNN, 55% американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского. Также более половины респондентов считают, что Конгресс США не должен больше разрешать финансирование ВСУ. Кроме того, 51% опрошенных уверены, что Вашингтон сделал уже достаточно для помощи Украине.

Американский посол в Киеве Бриджет Бринк заявил, что общий объём прямой бюджетной поддержки Украины США превысил 20 млрд долларов. Дипломат пояснила, что деньги являются «жизненно важной частью обороны Украины против России», позволяют обеспечить работу экстренных служб, выплаты работникам здравоохранения и образования.