Пожар на предприятии по производству ванн под Владимиром потушили
Ковровский район, Владимирская область, 9 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству акриловых ванн в посёлке Гигант в Ковровском районе Владимирской области. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«9 августа в 08:50 мск [объявлена] ликвидация последствий пожара в посёлке Гигант Ковровского района», — отмечается в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 8 августа на предприятии по производству ванн во Владимирской области вспыхнул пожар. При этом площадь возгорания достигла 5,8 тысячи квадратных метров.
Позднее сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение на предприятии в посёлке Гигант. Перед этим пожар удалось локализовать на площади 4,1 тыс. квадратных метров.