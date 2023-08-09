Ковровский район, Владимирская область, 9 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии по производству акриловых ванн в посёлке Гигант в Ковровском районе Владимирской области. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Кадр из видео

«9 августа в 08:50 мск [объявлена] ликвидация последствий пожара в посёлке Гигант Ковровского района», — отмечается в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825069" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ликвидация последствий пожара в посёлке Гигант Ковровского района

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа на предприятии по производству ванн во Владимирской области вспыхнул пожар. При этом площадь возгорания достигла 5,8 тысячи квадратных метров.

Позднее сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение на предприятии в посёлке Гигант. Перед этим пожар удалось локализовать на площади 4,1 тыс. квадратных метров.