Москва, 9 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки к законопроекту об усилении ответственности за ограничивающие конкуренцию путём заключения картельных соглашений действия, который ранее в первом чтении одобрила Госдума.

Сергей Лантюхов/Известия

В новой редакции документа учли ряд замечаний Минюста, Верховного суда, Генпрокуратуры, Следственного комитета и представителей бизнеса.

В то же время в проекте закона сохранили введение новых отягчающих обстоятельств при заключении картельных сговоров, а также предложили ужесточить и предусмотреть принудительные работы вместо только штрафа в качестве минимального наказания за такого рода действия.

7 августа законопроект одобрила комиссия правительства России по законотворческой деятельности. При этом в ФАС уточнили, что новый документ должен повысить эффективность выявления и пресечения картельных сговоров, сообщил РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня ФАС направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объёмы продаж бензина на бирже. Служба отметила, что при отсутствии таких действий со стороны фирм это может быть расценено как признаки нарушения закона о защите конкуренции и повлечь возбуждение антимонопольных дел.

По данным ФАС, объёмы продажи бензина на бирже с начала года уменьшились на 7,9%. Это привело к повышению спроса на самые популярные марки бензина и к существенному изменению биржевых цен на нефтепродукты.