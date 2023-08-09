Москва, 9 августа, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Власти Германии пока не приняли окончательного решения о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом 9 июля сообщили в посольстве ФРГ в России.

(сс) Philipp Hayer Истребитель Eurofighter Typhoon с ракетами Taurus

«Решения федерального правительства о поставках ракет Taurus на Украину нет», — привели слова представителя немецкого дипведомства «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, в мае Украина официально запросила у Германии ракеты Taurus, способные преодолеть расстояние до Москвы. Такие ракеты могут нести американские истребители F-16, которые западные страны ранее пообещали Киеву.

Глава минобороны Германии Борис Писториус 3 августа выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине. При этом он допустил, что в будущем Берлин может предоставить Киеву этот вид вооружений. Ранее против таких поставок также высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Позднее военный эксперт Максим Тумбарцев заявил, что ракеты Taurus действительно могут увеличить возможности ВСУ, однако, как и в случае с британскими Storm Shadow, это не повлияет на ход военных действий. Он уточнил, что Taurus, как Storm Shadow, в случае передачи их Киеву будут использоваться украинскими войсками для нанесения ударов по коммуникациям, в частности — по мостам.