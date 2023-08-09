Луганск, 9 августа, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В районе села Синьковка Харьковской области местные жители нашли свежие захоронения, на части из них имеется украинская символика. Об этом 9 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал эксперт, в районе Синьковки на купянском направлении местные мирные жители нашли свежие захоронения неизвестных лиц.

«Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники. На некоторых насыпях есть украинская символика», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что боевая эффективность украинской армии на купянском, краснолиманском и донецком направлениях снизилась. По его мнению, это произошло из-за больших потерь личного состава, а также задержек и перебоев тылового и прочего обеспечения подразделений на передовых позициях.

До этого бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Киев больше не может скрывать тяжёлые потери среди личного состава ВСУ. Эксперт уточнил, что украинское руководство пытается это скрыть отправкой в бой ещё большего количества живой силы, однако такая тактика только увеличит серьёзные потери ВСУ, которые уже нельзя скрыть.

Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне–июле потеряли уже свыше 43 тыс. военных. По его информации, в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники, а также украинские военные, которых ликвидировали во время ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.