Вашингтон, 9 августа, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр намерена в случае своего избрания добиваться расследования теракта на газопроводах «Северный поток».

Как напомнила в интервью РИА Новости Сэйр, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «положит конец» газопроводу «Северный поток — 2» в случае начала военных действий с участием России на Украине.

«Так что он объявил о нашем плане по уничтожению трубопровода на публичной встрече», — сказала она.

Кандидат в Сенат также отметила, что сразу после теракта на газопроводах тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс направила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами «всё сделано». Сэйр подчеркнула, что её работа — настаивать на том, чтобы правда о таких случаях была выяснена.

Также Сэйр утвердительно ответила на вопрос о том, станет ли она в случае своего избрания в Сенат США добиваться расследования терактов на «Северных потоках».

«Да, я сделаю всё возможное. Я могу не оказаться в большинстве в Сенате США. Но… если бы у нас Дональд Трамп или Роберт Кеннеди стал президентом, думаю, что в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса», — заметила она.

В конце сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, после которых Германия, Дания и Швеция не исключили возможности того, что это было целенаправленной диверсией. Оператор газопроводов компания Nord Stream AG указала, что объекты получили беспрецедентные разрушения и сроки ремонта оценить невозможно. В свою очередь, Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

После этого президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» очевидным терактом. Позднее представители Москвы неоднократно заявляли, что Россию не допускают к расследованиям диверсии и отказывают в доступе к информации.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования подрывов газопроводов, в котором указал на то, что его совершили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По словам журналиста, решение о взрыве на «Северных потоках» лично принимал действующий президент США.