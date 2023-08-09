Вашингтон, 9 августа, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов ведут информационную кампанию, призванную позволить им избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом 8 августа заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова процитировало российское диппредставительство в Telegram-канале.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Судно TQ Samsunhe под турецким флагом, последним прошедшее через черноморский коридор в рамках зерновой сделки

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договорённостей», — сказал он, говоря о заявлении властей США о необходимости возобновления зерновой сделки в скорейшем времени.

Дипломат уточнил, что с помощью этого Вашингтон пытается отвлечь внимание широкой общественности от того, что вывоз украинского зерна сразу не соответствовал заявленным гуманитарным целям.

Антонов подчеркнул, что попытки уговорить Москву возобновить участие в черноморской зерновой инициативе являются бессмысленными.

«Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять — дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой», — пояснил он.

Посол России напомнил, что для этого США вместе с союзниками должны ликвидировать перекосы в реализации соглашений в рамках зерновой сделки, включая разблокирование доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона разрешила вопросы России, связанные с условиями зерновой сделки. По его словам, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания России в рамках зерновой сделки для её возобновления. Он уточнил, что обеспечение стран Африки зерном является для российской стороны «чувствительным вопросом».

Зерновая сделка с участием России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года, неоднократно продлевалась и была приостановлена Москвой с 18 июля 2023 года из-за того, что Запад не выполнил обещаний по разблокированию экспорта российской сельхозпродукции на мировые рынки.