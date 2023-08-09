Блинкен провёл телефонные переговоры с отстранённым президентом Нигера
Блинкен призвал мятежников в Нигере освободить отстранённого от власти президента страны
Вашингтон, 9 августа, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Телефонный разговор с отстранённым от власти мятежниками президентом Нигера Мохамедом Базумом провёл госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 8 августа глава Госдепа США написал в своём Twitter (соцсеть Х).
«Разговаривал с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса», — сказано в сообщении Блинкена.
Кроме того, госсекретарь США призвал захвативших в Нигере власть мятежников немедленно освободить президента страны и его семью.
Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Блинкен в интервью радиостанции RFI уклонился от ответа на вопрос о возможности вывода американских военнослужащих с территории Нигера.
При этом госсекретарь отметил, что Вашингтон считает дипломатический способ предпочтительным для разрешения ситуации в африканской стране, а также поддержал действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе встречи с мятежниками в Нигере пригрозила им лишением военной и экономической помощи Вашингтона на сотни миллионов долларов. Также она призвала к немедленному освобождению президента страны Базума.