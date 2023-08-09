Донецк, 9 августа, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В течение часа украинские военные семь раз подвергли обстрелам Донецк. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По информации представительства, в период с 06:30 до 07:20 мск ВСУ семь раз обстреляли город, выпустив по нескольким районам 26 снарядов натовского калибра 155 мм.

В общей сложности с начала суток украинские войска 17 раз обстреляли территорию республики, выпустив по ней 63 боеприпаса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР, по которой с их стороны было выпущено 362 единицы различных боеприпасов. Под обстрелы попали Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск, в результате ранены 11 гражданских лиц, включая одного ребёнка.

До этого украинская армия обстреляла посёлок Белая Берёзка в Брянской области. В результате обстрела ранения получил мирный житель.