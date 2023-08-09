Вашингтон, 9 августа, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Сокращения американских запасов боеприпасов до уровня, угрожающего национальным интересам, не намерены допускать США. Об этом заявил 8 августа председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью изданию Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

Милли указал, что Пентагон тесно сотрудничает с компаниями, работающими в сфере оборонной промышленности США, для своевременного пополнения запасов. По словам Милли, глава минобороны США Ллойд Остин отдал распоряжения относительно сохранения у США запасов вооружений. Согласно инструкции, ни в одной категории боеприпасов не допускается доводить запас ниже того уровня, который является приемлемым с точки зрения риска.

«Я не буду вдаваться в детали, но мы следим за этим очень-очень внимательно. Так что мы не будем создавать угрозу с точки зрения наших потребностей в сфере национальной безопасности и потенциала проведения боевых операций при наличии запасов боеприпасов и тому подобного. Мы не станем подвергать себя такому риску», — подчеркнул Милли и заверил, что уровень поставок военной помощи Украине не создаст угрозу национальной безопасности США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава объединенного комитета начальников штабов американской армии Марк Милли предупреждал о плачевной судьбе Киева при продолжении конфликта. Генерал осенью 2022 года заявлял о необходимости мирных переговоров и рекомендовал не упустить момент для их проведения.