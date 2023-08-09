В США заявили о потере ключевого союзника в лице ОАЭ
NYT: ОАЭ предпочитают сотрудничать с Россией и КНР, игнорируя интересы США
Абу-Даби, 9 августа, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты в последнее время всё чаще предпочитают сотрудничать с Российской Федерацией и Китаем, что наносит ущерб интересам Соединённых Штатов Америки, говорится в материале американской газеты The New York Times.
По данным издания, действующий президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды посещал Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Кроме того, Военно-воздушные силы ОАЭ и Китая договорились о проведении первых в истории совместных учений.
«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём», — говорится в материале NYT.
Отмечается, что напряжённые отношения между Вашингтоном и Абу-Даби проявили себя с начала вооружённого конфликта на Украине, когда ОАЭ, как и ряд других стран, приняли решение о сохранении нейтралитета в этом вопросе.
Как передавало ИА Регнум, ранее Объединённые Арабские Эмираты объявили о желании присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС. Кроме того, ОАЭ примут участие в саммите альянса в Йоханнесбурге, который состоится 22–24 августа.