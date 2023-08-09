Абу-Даби, 9 августа, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты в последнее время всё чаще предпочитают сотрудничать с Российской Федерацией и Китаем, что наносит ущерб интересам Соединённых Штатов Америки, говорится в материале американской газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ОАЭ

По данным издания, действующий президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды посещал Россию, чтобы встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Кроме того, Военно-воздушные силы ОАЭ и Китая договорились о проведении первых в истории совместных учений.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём», — говорится в материале NYT.

Отмечается, что напряжённые отношения между Вашингтоном и Абу-Даби проявили себя с начала вооружённого конфликта на Украине, когда ОАЭ, как и ряд других стран, приняли решение о сохранении нейтралитета в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Объединённые Арабские Эмираты объявили о желании присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС. Кроме того, ОАЭ примут участие в саммите альянса в Йоханнесбурге, который состоится 22–24 августа.