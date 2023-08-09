Канберра, 9 августа, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Ступени российской ракеты-носителя «Союз-2.1б», отделившиеся от головной части и сгоревшие в атмосфере над территорией Австралии, вызвали испуг и интерес у жителей этого континента, сообщил местный телеканал 7News.

Иван Шилов ИА REGNUM Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Перед полночью они заметили пролетевший в небе «движущийся шар». Люди предположили, что речь может идти о «метеоре».

Свидетели события стали делиться в соцсетях информацией о случившемся. Люди утверждали, что звук от падающих фрагментов ракеты напоминал им начало землетрясения без движения земной коры.

При этом Австралийское космическое агентство подтвердило, что над штатом Виктория входили в атмосферу отработавшие части «Союза». Некоторые наблюдатели заявили, что падение обломков ошеломило и загипнотизировало их.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Минобороны РФ распространило информацию о том, что с космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она должна была доставить на орбиту космический аппарат для военного ведомства.

В ночь на 26 марта между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет пролетел огромный астероид. Диаметр небесного тела, получившего обозначение 2023 DZ2, составлял от 40 до 90 метров.