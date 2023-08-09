Донецк, 9 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и страдает алкоголизмом, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У меня миокардический кардиосклероз — аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил, что у меня алкогольная эпилепсия», — рассказал военнопленный в беседе с РИА Новости.

По его словам, после прекращения употребления алкоголя у него мог начаться эпилептический припадок, что ранее случалось с ним около восьми раз. В связи с этим злоупотреблять алкоголем он продолжал даже на передовой.

«Брал себе грамм по сто, чтобы не спалиться», — добавил военнопленный. В Вооружённых силах Украины за пьянство предусмотрены серьёзные наказания — могут лишить надбавок к зарплате в 20 тысяч гривен, оставив только основную часть в шесть тысяч.

Он также рассказал, что после мобилизации проходил обучение у американского инструктора, ветерана войн в Ираке и Афганистане. С инструктором украинские военнослужащие общались через переводчика.

Как передавало ИА Регнум, ранее один из украинских военнопленных Юрий Романюк рассказал, как власти Украины обманом отправляют в зону боевых действий инвалидов и людей в возрасте. Сам он, по его словам, страдает гипертонией и является инвалидом третьей группы. Романюк добавил, что в военкомате его признали ограниченно годным и заверили, что будет только охранять аэропорт.