Улан-Удэ, 9 августа, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Автомобиль, мчавшийся со скоростью 129 км/час, с сидящими на капоте молодыми мужчинами запечатлела дорожная камера в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба регионального МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что инцидент был зафиксирован камерами фиксации нарушения дорожного движения 30 июля. Автомобиль Toyota Mark 2 следовал со скоростью 129 километров в час по автодороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян. На капоте автомобиля, загораживая водителю обзор, ехали, цепляясь за кузов, двое молодых мужчин.

Нарушитель правил дорожного движения установлен, владельцем автомобиля является 21-летний житель Улан-Удэ. В отношении водителя составлены два протокола об административной ответственности. Молодой человек ответит за нарушение скоростного режима и за пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

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