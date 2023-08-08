Новый, 532-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о двух боевых беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве в ночь на 9 августа. По словам мэра столицы России Сергея Собянина, один беспилотный летательный аппарат система ПВО накрыла в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Информацию подтвердили в Минобороны, отметив, что в результате пресечённой террористической атаки удалось избежать разрушений, пострадавших нет.

Тем временем на сватовском и краснолиманском направлениях подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ВСУ провести наступательные действия. Противник потерял 60 человек личного состава, информировал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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