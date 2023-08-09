Вашингтон, 9 августа, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Страх перед США заставил политиков из Японии и генсека ООН Антониу Гутерриша забыть о виновнике атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, заявила журналистам независимый кандидат в Сенат Конгресса Соединённых Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

6 августа в Японии вспоминали жертв ударов, нанесённых американской авиацией в 1945 году. Японские политики, которые выступали на церемонии в Хиросиме, не упомянули, что бомбу сбрасывали военно-воздушные силы США. Кроме того, о виновнике трагедии также забыл в своём послании и глава ООН.

«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — сказала Сэйр в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем претендент в члены Сената указала на постепенное уменьшение этого влияния. Она подчеркнула, что новую ситуацию осознали «многие мировые лидеры», особенно в странах Африки. По мнению Сэйр, именно поэтому главы этих государств не ведут себя так трусливо.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джо Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки» (G7). Встреча лидеров стран этой организации проходила в Хиросиме с 17 по 19 мая.

19 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в попытках переложить их вину за атомную бомбардировку японских городов на СССР. Он отметил, что американские власти не извинились перед Японией за содеянное и не собираются просить у Токио прощения за это.