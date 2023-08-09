Севастополь, 9 августа, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Более 2 тысяч взрывоопасных предметов были обнаружены с начала лета и обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе. Об этом 9 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков в Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю Обезвреживание боеприпасов

Как уточнил Куренков, с начала лета спасатели ведут работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в бухте Гильзовая. Со дна бухты удалось поднять и уничтожить около 2400 опасных находок. В первые дни августа из воды извлечено более 800 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Специалисты МЧС использовали для подъёма с морского дна опасных находок заполненные воздухом понтоны. Затем боеприпасы с соблюдением всех мер предосторожности переместили на специальный полигон, где уничтожили.

Отмечается, что с 2021 года специалисты МЧС обезвредили около 8 тысяч взрывоопасных предметов. В акватории Севастополя работы будут проводиться до конца октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 50 взрывоопасных предметов (около 300 кг в тротиловом эквиваленте) были обнаружены и уничтожены на территории Луганской Народной Республики. В непосредственной близости от мест проживания граждан были обнаружены свыше 4 тыс. взрывоопасных предметов и более 1 т взрывчатых веществ.

В мае за неделю в зоне СВО в Херсонской и Запорожской областях спецназ Росгвардии обезвредил сотни взрывоопасных предметов. Уточняется, что таких предметов было обнаружено более 500 единиц.