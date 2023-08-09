Красный Лиман, ДНР, 9 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ВСУ провести наступательные действия. В результате боевых действий противник потерял 60 человек личного состава, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак», — приводит РИА Новости слова Савчука.

По его словам, Вооружённые силы Украины также потеряли БМП, бронированную машину и два пикапа. Кроме того, экипаж тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» поразил опорный пункт противника.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 8 августа, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил об освобождении пяти населённых пунктов силами ВС России. Он также отметил высокую активность в продвижении российских военных вглубь территории противника.