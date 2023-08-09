Нью-Йорк, США, 9 августа, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Память погибших при бомбардировке японского города Нагасаки в 1945 году почтил генсек ООН Антониу Гутерриш, но вновь не назвал США — страну, сбросившую атомную бомбу на город. Послание Гутерриша на церемонии в Японии зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент гирлянды из бумажных журавликов. 1962. Стенд оформлен в память о жителях, погибших в результате американской атомной бомбардировки в августе 1945 году в г. Нагасаки, Япония. Собрание ГЦМСИР

«Эта церемония является возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества — применения атомного оружия в Нагасаки 78 лет назад. Мы скорбим о погибших, память о которых никогда не померкнет. Мы помним ужасные разрушения, нанесенные этому городу, а также Хиросиме», — сказано в письме генсека ООН.

Гуттериш отметил в послании, что, несмотря на страшный урок 1945 года, человечество снова столкнулось с гонкой вооружений, в которой ядерное оружие используется как инструмент принуждения. Генсек ООН подчеркнул, что риск ядерной катастрофы на сегодняшний день находится на самом высоком уровне со времён холодной войны.

По мнению Гуттериша, единственный способ устранить риск ядерной войны — это уничтожение ядерного оружия. Генсек ООН призвал никогда больше не допускать произошедшего в Хиросиме и Нагасаки.

При этом в послании Гуттериша не было ни одного упоминания о США как страны, ответственной за ядерные бомбардировки японских городов в августе 1945 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году никто из японских политиков не упомянул, что бомбу сбросили американцы. При этом премьер Японии Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, напротив, затронули Россию.

В ООН также вспомнили о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы, но ответственного за гибель мирного населения называть не стали. Послание от имени генерального секретаря всемирной организации Гутерриша озвучила его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Она ни разу не сказала о роли США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.