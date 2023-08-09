Богота, 9 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Боевики повстанческой колумбийской группировки ELN (Армия национального освобождения) планируют напасть на генерального прокурора страны Франсиско Барбосу с целью его убийства, сообщила в своём микроблоге колумбийская прокуратура.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Ведомство получило указанную информацию от трёх источников — военной разведки, CTI (Отдел технических расследований) и должностного лица судебной полиции. По их сведениям, в июле в Венесуэле состоялась встреча пяти высших командиров АНО, посвящённая этой операции.

Кроме того, на венесуэльской территории в настоящее время проводится обучение снайперов, которые якобы должны будут стрелять в Барбосу. В прокураторе отметили, что проверят все собранные данные и примут соответствующие меры.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года боевики колумбийской группировки Águias Negras предупредили о планах убить «всех, кто препятствует целям» этой организации. В число лиц, которые были указаны в списках на уничтожение, входила Франсиа Маркес — кандидат на пост вице-президента Колумбии, которая заняла эту должность в августе 2022 года.

21 июля 2023 года возле военной базы Наранхитос в департаменте Араука в Колумбии прогремел взрыв, в результате которого двое солдат погибли и ещё четверо военнослужащих пострадали. Бомбу заложили в автомобиль, который проезжал рядом с объектом.