Вашингтон, 9 августа, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Россия готова к возобновлению черноморской зерновой инициативы, однако для этого необходимо устранить проблемы в её реализации, заявил посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.

«Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остаётся открытой», — сказал Антонов в беседе с журналистами.

При этом он подчеркнул, что США и союзникам необходимо устранить перекосы в реализации зерновой инициативы, в том числе и обеспечить доступ российского аграрного экспорта на мировые рынки.

«Отечественные компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими сложностями — даже когда речь идёт о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам», — добавил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона разрешила вопросы России, связанные с условиями зерновой сделки. Он добавил, что перевозка, страхование и прочие связанные с зерновой сделкой вопросы выведены из-под режима санкций.