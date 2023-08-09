Бангкок, 9 августа, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Популярность Таиланда у российских туристов вызвала недовольство у приехавших в эту страну на отдых поляков. Об этом 8 августа пишет издание Wirtualna Polska.

Photo Dharma Флаг Таиланда

Число российских туристов, посещающих Таиланд, выросло в 2023 году больше чем на тысячу процентов. Эти данные подтверждает министерство туризма и спорта королевства. Особенной любовью у российских путешественников пользуется остров Пхукет. Местные власти, зная об этом, делают множество указателей и вывесок на кириллице.

В свою очередь, польские туристы очень недовольны большим количеством граждан России, прибывших на отдых в Таиланд. В социальных сетях поляки называют Таиланд «маленькой Россией», а на остров Пхукет советуют ехать только тем, кто хочет «почувствовать себя как в Москве».

«Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово «аптека», написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище», — поделилась в соцсетях польская туристка.

Многих поляков возмущает звучащая отовсюду русская речь, попытки жителей Таиланда здороваться с поляками по-русски, а также путешественники из Польши жалуются на «громких и веселящихся россиян».

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество приехавших в Таиланд российских туристов за первую половину текущего года составило почти 800 тысяч человек. Власти Таиланда подсчитали, что за год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев, а русский язык в Таиланде стали использовать значительно чаще.