Вашингтон, 9 августа, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Американские генералы прекратили говорить на тему гипотетической победы Украины в конфликте с Россией из-за возникшей у них тревоги по поводу колоссальных возможностей российского атомного подводного флота, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Эксперт напомнил, что атомные подводные лодки стоят на вооружении только у России и США. При этом Джонсон отметил, что наличие у российских военных подводного беспилотного аппарата «Посейдон» даёт Москве превосходство над Вашингтоном.

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что такой беспилотник может поразить территорию США и у американских специалистов не будет средств, чтобы отразить подобные удары.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что атомную подводную лодку «Белгород», которая является носителем беспилотников «Посейдон», примут на вооружение уже в 2023 году. О разработке «Посейдона» впервые стало известно в 2018 году, когда об этом объявил российский президент Владимир Путин.

Указанные аппараты могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. «Посейдон» перемещается под водой и после удара способен создавать цунами высотой до 500 метров, которые поражают прибрежные города.

10 июля военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что применение Россией таких беспилотников будет иметь фатальные последствия для противников Москвы.