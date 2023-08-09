Москва, 9 августа, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей российским гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Снятие блокады Ленинграда

Поручение о подготовке этих постановлений ранее дал президент России Владимир Путин. Выплаты приурочены к 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск.

Указанные в документе категории граждан, в случае его принятия, смогут получить выплаты в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Смольном объявили, что более 256 тысяч проживающих в Санкт-Петербурге ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и членов их семей получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. На эти цели из бюджета города выделили 1,6 млрд рублей.

18 января стало известно, что фракция СРЗП в Госдуме разработала законопроект о ежегодной выплате в размере 50 тыс. рублей всем гражданам, жившим или родившимся в блокадном Ленинграде. 28 апреля Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», признаются ветеранами Великой Отечественной войны