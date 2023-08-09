Тампа, США, 9 августа, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Более 30 килограммов наркотика выловила мэр американского города Тампа Джейн Кастор во время рыбалки в Атлантическом океане. Об этом 8 августа сообщила местная газета Tampa Bay Times.

Рыбалка

Кастор отправилась в отпуск с семьей, и, плавая на лодке в поисках лобстеров, она наткнулась на крупную партию наркотиков. Мэр Тампы, много лет служившая в полиции, мгновенно опознала плотно упакованные в полиэтиленовую плёнку брикеты с характерным рисунком на этикетке и вызвала береговую охрану.

Уточняется, что партия наркотиков была оценена ориентировочно в сумму более миллиона долларов. Информацию о находке опубликовали в местной прессе ещё в июле, но только сейчас власти подтвердили, что «отдыхающим лодочником», обнаружившим наркотики, была мэр Тампы, третьего по величине города штата Флорида.

Отмечается, что мэр вместе с семьёй провела остаток отпуска, занимаясь рыбной ловлей, купаясь и загорая. Наркотики мэру больше не попадались.

Ранее ИА Регнум сообщало, что наказание в виде десяти лет тюремного заключения грозит гражданке России Наталье Семёновой в США по обвинению в преступном сговоре и пособничестве в производстве наркотиков. Полиция задержала Семёнову и её супруга гражданина США Рассела Роса в конце февраля 2023 года после обыска в их доме, где при проверке обнаружили около 450 кг наркотика. Вместе с супругами были задержаны ещё несколько человек — выходцев из России и Боливии.

Также сообщалось, что акулы, плавающие у побережья Флориды, могли стать наркозависимыми — это случилось из-за сбрасываемых в океан при приближении пограничников контрабандистами наркотиков. Морской биолог Том Хёрд решил выяснить, принимали ли акулы наркотик, который в больших количествах находится в океане. Биолог и ученый-эколог Трейси Фанара провели ряд экспериментов с акулами у островов Флорида-Кис, где местные рыбаки рассказывали истории об «акулах-наркоманах».