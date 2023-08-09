Бамако, 9 августа, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Буркина-Фасо и Мали призвали Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) разрешить ситуацию с военным переворотом в Нигере. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Мали Абдулай Диоп со ссылкой на совместное письмо глав внешнеполитических ведомств Мали и Буркина Фасо.

Darwinek Карта-флаг Нигера

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Мали призывают к ответственности Совет Безопасности ООН… чтобы он использовал все средства для предотвращения военных действий против суверенного государства», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Абдулая Диопа в социальной сети Twitter.

В совместном письме также указывается, что Мали и Буркина-Фасо стремятся найти решения сложившейся в Нигере ситуации посредством дипломатических переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщилось, что четыре страны Африки решили отправить в Нигер до 25 тысяч военнослужащих. Согласно данным RFI, основным поставщиком контингента станет Нигерия. Также своих военных отправят Сенегал, Бенин и Кот-д’Ивуар.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля, когда нацгвардия задержала президента страны Мохамеда Базума, объявив о его отстранении от власти. Позднее республику возглавил Национальный совет спасения родины, а главой переходного правительства мятежники назначили командующего гвардией президент Абдурахамана Тчиани.