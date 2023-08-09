Москва, 9 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Московский завод, специализирующийся на выпуске автокомпонентов, модернизирует производство. Благодаря этому не только увеличится производство, но и появится возможность выпускать новые детали, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Альфа Автоматив Техноложиз» увеличит выпуск деталей

«Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. Уже сейчас специалисты завода завершили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов», — заявил Овчинский. Модернизация позволит увеличить мощности производственного комплекса с 12 до 17 миллионов деталей в год, добавил он.

Соглашение на поставку необходимого оборудования было подписано с тульским ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», дочерним подразделением Great Wall Corporation. Также на заводе начнут производить детали кузова для модели «Лада Ларгус», в том числе с использованием масел отечественного производства.

Предприятие открыло новое производство на юге столицы в прошлом году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На заводе производят кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые поставляются на автосборочные предприятия по стране и за рубежом.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в российской столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день для предприятий есть возможность воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.