Вашингтон, 9 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с главой Министерства иностранных дел Болгарии Марией Габриэль обсудил дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщил госдепартамент.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Габриэль обсудили необходимость дальнейшего оказания союзниками партнёрами содействия Украине в сфере безопасности», — говорится в релизе.

Кроме того, стороны договорились о работе над диверсификацией поставок энергоносителей. Также Блинкен и Габриэль обсудили важность расширения Европейского союза для «обеспечения стабильности и процветания в регионе».

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Блинкен в интервью французскому радио заявил о решении американской стороной вопросов России, связанных с условиями зерновой сделки. Он подчеркнул, что было сделано всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены.