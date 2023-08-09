Вашингтон, 9 августа, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Решение президента США Джозефа Байдена объявить национальным памятником земли в штате Аризона, где добывается уран, станет «подарком» для России. Такое заявление сделал 8 августа сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо, его слова приводятся на сайте сената.

Armz.ru Добыча урана

«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим», — пояснил сенатор.

По словам Баррассо, сенат выступал за наращивание внутреннего производства урана, чтобы исключить зависимость от российских поставок этого стратегически важного сырья. На этом фоне блокировка Байденом доступа к ключевым месторождениям урана и других полезных ископаемых выглядит несвоевременной.

Глава Белого дома 8 августа объявил около миллиона акров земель коренных народов в районе Большого каньона национальным памятником. Такое решение полностью блокирует разработку месторождений урана в этом районе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, если США и захотят отказаться от поставок российского ядерного топлива, то у них на это уйдут годы, в то время как РФ вполне может переключиться на рынки других государств.