Киев, 9 августа, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территории российским и белорусским спортсменам принял комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба комитета.

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Отмечается, что разработка и принятие постановления проводились с целью не допустить участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. В частности, указывается, что решение обусловлено рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), позволяющими спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В проекте обращения указывается на ошибочность рекомендаций МОК. По мнению украинского комитета, пребывание спортсменов из Белоруссии и России на территории других стран угрожает национальной безопасности и стабильности этих государств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле глава МОК Томас Бах заявил, что решение о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет зависеть от ситуации, но не будет принято на сессии организации в октябре.

В январе 2023 года Бах поддержал участие российских и белорусских спортсменов в ОИ под нейтральным флагом. Он заявил, что исключение спортсменов «на основании их паспортов» не соответствует ценностям Олимпийской хартии, однако указал, что вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду всё ещё «находится на стадии консультаций».

В июле пресс-служба МОК сообщила, что сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры. В МОК пояснили, что решение связано с санкциями против этих двух стран из-за конфликта на Украине.