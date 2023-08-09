Вашингтон, 9 августа, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил судью Таню Чуткан, ведущую его дело, в связях с сыном Джо Байдена Хантером.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, ранее у неё имелись связи с обслуживавшей украинскую энергетическую компанию Burisma юридической фирмой, а её бывшим работодателем являлся сын действующего президента США.

«Это классический конфликт интересов», — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кроме того, ряд СМИ также утверждают, что Таня Чуткан и Хантер Байден ранее вместе работали в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP.

Как передавало ИА Регнум, ранее адвокат Дональда Трампа Джон Лауро в эфире телеканала CNN заявил, что американский экс-президент ни при каких обстоятельствах не станет заключать сделку со следствием и признавать свою вину. Он подчеркнул, что команда Трампа будет ходатайствовать о прекращении дела.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден.