Каир, 9 августа, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Контракт на покупку 235 тысяч тонн российской пшеницы заключило египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC). Об этом 8 августа сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Уточняется, что пшеница поступит из России в Египет двумя партиями в период с 15 сентября по 15 октября. Первую партию, объём которой составит 175 тысяч тонн, доставят в Египет с 15 по 30 сентября, вторую партию, объёмом в 60 тысяч тонн, планируется доставить с 1 по 15 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что поставки российской пшеницы в Египет в период с июля 2022 года по июнь 2023 года превысили восемь миллионов тонн, вопреки попыткам ЕС препятствовать такому экспорту. В заявлении посольства России в Каире указали на то, что объем пшеницы, направленной Москвой в Египет, «наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам».

Глава российского государства Владимир Путин и руководители семи стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с президентом РФ. Участники встречи призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России.