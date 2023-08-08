Брюссель, 9 августа, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Евросоюз в целом как объединение не имеет полномочий предоставлять Украине гарантии безопасности, но Киев может получить их от стран ЕС по отдельности, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано на брифинге 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Представитель ведомства уточнил, что любая из стран-членов ЕС может отдельно от других сама предоставлять подобные гарантии. Он подчеркнул, что ЕС сам по себе не является организацией безопасности, однако блок может поддержать конкретные предложения от стран, выдвинувших инициативы подобного вида.

Стано также напомнил, что Евросоюз оказывает Украине поддержку по разным направлениям, включая военные поставки и предоставление финансовой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе заявил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности. Он также призвал государства Евросоюза и НАТО работать вместе для поддержки украинской стороны.

Также на саммите Североатлантического альянса странами G7 («Большой семёрки») было согласовано рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Оно касалось поставок военной техники, включая воздушную и морскую.

3 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 12 государств выразили готовность подписать с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Такое решение якобы могут принять Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Швеция, Чехия.