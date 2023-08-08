Вашингтон, 9 августа, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не воспринимают Российскую Федерацию как соперника в новой космической гонке. Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что в ней участвуют лишь США и Китайская Народная Республика.

FitzFox Научный центр НАСА

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых мы говорим… космическая гонка ведётся именно между нами и Китаем», — сказал Нельсон в ходе брифинга.

Он добавил, что Соединённые Штаты Америки намерены обойти Китай в попытках добраться до Южного полюса Луны.

При этом Билл Нельсон пожелал успеха миссии российской космической автоматической станции «Луна-25», запуск которого произойдёт в ближайшие несколько дней.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 8 августа, ракету-носитель «Союз-2.1б», на борту которой находится автоматическая станция «Луна-25», установили на стартовом столе космодрома «Восточный». В пресс-службе «Роскосмоса» добавили, запуск ракеты запланирован на 02:11 мск 11 августа.