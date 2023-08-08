Москва, 9 августа, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Банк России не исключает увеличения размера ключевой ставки в сентябре, заявил 8 августа заместитель председателя этой организации Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

По словам представителя регулятора, для её сохранения на прежнем уровне требуется реализация дезинфляционных рисков.

«Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», — сказал он в интервью газете «Известия».

Заботкин напомнил, что нижний предел прогноза по диапазону ключевой ставки до конца 2023 года составляет 8,5% и возможность её сохранения без изменений допускается. Вместе с тем, по словам зампреда, есть вероятность того, что уже на следующем заседании совета директоров будет принято решение о повышение ставки, поскольку такой вариант допускался на предыдущем собрании.

Представитель регулятора пояснил, что на это указывает опыт проведения подобных мероприятий. Заботкин подчеркнул, что в рамках проводимой денежно-кредитной политики необходимо снизить и стабилизировать инфляцию на уровне 4%.

Он добавил, что для достижения этой цели «с большой долей вероятности» потребуется более, чем одно повышение ключевой ставки.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Банк России объявил о повышении ключевой ставки сразу с 7,5 до 8,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании.

31 июля Центробанк выпустил доклад, в котором прогнозируется продолжение роста годовой инфляции в третьем квартале 2023 года. 8 августа президент России Владимир Путин заявил, что ЦБ РФ поднял ключевую ставку в июле вынужденно из-за возникновения тенденций, касающихся разогрева инфляции в стране.