Лондон, 9 августа, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Английская Премьер-лига начала проведение расследования в отношении лондонского футбольного клуба «Челси» по поводу выплат, которые были совершены в период владения командой российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации The Times, расследования включает в себя проверку миллионных траншей офшорным компаниям. Расследование было начало после того, как новые владельцы футбольного клуба сообщили Футбольной ассоциации Англии о ряде финансовых операций, состоявшихся в период с 2012 по 2019 годы.

Владельцем «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович был с лета 2003 года. В начале марта 2022 года он объявил о том, что выставил клуб на продажу из-за санкций, объявленных после начала украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в июне издание The Daily Mail сообщило, что Роман Абрамович до сих пор не дал письменного согласия на то, чтобы деньги, вырученные от проданного им футбольного клуба «Челси», передали Украине. Отмечается, что ранее Абрамович заявил о намерении передать вырученные 2,3 миллиарда фунтов в благотворительный фонд на нужды пострадавших то украинского конфликта.