Анапа, Краснодарский край, 9 августа, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Жительница Анапы зарезала своего трехмесячного сына, а затем попыталась покончить с собой, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. По информации правоохранительных органов, обвиняемая жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе.

После происшествия родственники женщины вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика. Кроме того, они госпитализировали подозреваемую.

В СК РФ уточнили, что фигурантка дела задержана и находится под охраной в лечебном учреждении. Следствие планирует добиваться её ареста. Кроме того, в отношении подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

В прокуратуре Краснодарского края в свою очередь сообщили, что в апреле эта женщина привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотик. Вместе с тем из-за её беременности суд предоставил подсудимой отсрочку от наказания. Отец ребенка в его воспитании не участвовал.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Следственный комитет по Ростовской области заподозрил 37-летнего жителя города Гуково в покушении на убийство восьмимесячного ребёнка. По информации ведомства, мужчина, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, нанёс удары сыну своей сожительницы.

24 апреля в Москве правоохранительные органы задержали женщину, родившую в санитарном узле электропоезда мальчика, а после убившую его. Её личность и маршрут движения удалось выявить по записям с камер видеонаблюдения.

30 апреля стало известно о задержании в Ростове-на-Дону супругов, подозреваемых в убийстве их восьмимесячной дочери. По версии следствия, родители ребёнка спрятали его тело, а мать подала заявление в полицию о похищении дочери.